عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : وضع مالي قوي

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يكره برج القوس  الأشخاص المتشبثون في الآراء، والقيود سواء في الأسرة أو العمل، ونظريات المؤامرة، والتفاصيل الصغيرة فإنه يحب الوضوح.
 ‏
وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

txt

4 أبراج تراقب الإكس في صمت .. اِعرف ماذا يفعل الثور

txt

حظك اليوم الجمعة وتوقعات الأبراج 16 ديسمبر 2022 .. تحذير للقوس ومكاسب للحمل ومفاجآت لهؤلاء

برج القوس وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، لا يجوز لك الصراخ في أي شخص، وبدلاً من ذلك تعامل مع كل موقف بسهولة، استخدم طاقتك في بعض الأعمال الصالحة، وتبرع بالمال للمنظمات غير الحكومية قد يقدم شريكك المساعدة ويتولى مسؤولياتك الأخرى حتى تتمكن من التركيز على عملك، قد لا ترغب حبيبتك في رؤيتك اليوم لأنها مشغولة ببعض الأعمال المهمة، وفي نهاية اليوم قد تتحسن حالتك المالية بعد تلقي الأموال من مصادر مختلفة ، أو ربما يكون لدى رئيسك بعض الخطط الرائعة لك.

توقعات برج القوس مهنيا

قد يكون لديك يوم سعيد اليوم، سيكون عملك موضع تقدير وقد تكون الجهود جديرة بالثناء، قد يعرّفك رئيسك في العمل على بعض الأشخاص المؤثرين ذوي الرتب الأعلى.

توقعات برج القوس صحيا

قد تتمتع بصحة جيدة اليوم، عالج أمراضك البسيطة، والراحة أنت بخير تمامًا، قد تحتاج إلى القيام ببعض التمارين واليوجا والتأمل للوصول إلى الصفاء.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد لا يرغب حبيبك في مقابلتك اليوم، إذا وصلت إلى المكان متأخرًا ، فقد تجدها في حالة من الغضب ، مما قد يفسد يومك بالكامل.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

قد يكون لديك وضع مالي قوي، قد تتراكم الثروة من مصادر مختلفة مما قد يساعدك على تضخيم رصيدك المصرفي.

برج القوس توقعات برج القوس ‏توقعات برج القوس عاطفيا توقعات برج القوس صحيا توقعات برج القوس مهنيا برج القوس وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : تلفت نظر الكراش

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : شراء ذهب

برج الجدي.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : تخطط لانقاص وزنك

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : خلاف أسري

برج القوس.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : شغل جديد ومرتب كبير

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : التغلب على المنافسين

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : ترقية لمنصب أعلى

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: مصر ناجحة في التعامل مع صندوق النقد الدولي

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : فرصة للسفر

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست ضد نتنياهو

فئات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

طالبت بإعدامه.. ماذا ورد في مذكرة إحالة قاتل محامي كرداسة للجنايات

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : احذر من النفقات الباهظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

أهمها رقم 3.. أكلات تحد من الجلطات القلبية

في ذكرى رحيله | جلال الدين الرومي .. متصوف أضاء الكون لألف عام

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ