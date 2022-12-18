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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : فرصة للسفر

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يكره برج الحوت التفكير في الماضي كثيرا، والجلوس مع أشخاص لا يعرفها، والأعمال الروتينية، والتعامل مع الأشخاص السلبية.
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وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، قد تحصل على فرصة للسفر في إجازتك التي طال انتظارها مع عائلتك، قد يمنحك هذا الاستراحة فرصة لتعيش حياتك على أكمل وجه، قد يتصل بك أحد أصدقاء طفولتك وقد تشعر أنك تسترجع ذكرياتك، قد تأخذك صحتك الجيدة إلى المستوى التالي حيث يمكنك إنهاء عملك في نصف الوقت، قد يتم تكريمك في مكان عملك على إنتاجيتك الفعالة وعملك الشاق.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد يكون اليوم هو يومك المحظوظ حيث يمكنك تجميع المساعدة المالية من مصادر مختلفة لتعزيز وضعك المالي، قد تكون هناك فرص لزيادة الراتب لأن رؤسائك يدركون إمكاناتك.

توقعات برج الحوت صحيا

عليك بالالتزام بنظام غذائي متوازن بانتظام، مارس التمارين الرياضية واستهلك كمية كافية من السوائل لمنع الجفاف.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد يكون شريكك في انتظارك في مطعم لتناول عشاء على ضوء الشموع معك.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

ابق هادئًا ومتماسكًا لتجنب أي جو سلبي خلال الفترة المقبلة.

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