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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : حسد من هؤلاء

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو من الأبراج التي تحب الخيال، ومشاهدة الأفلام الرومانسية، كما يأملون إلى السفر للخارج للدراسة أو العمل، ويكرهون الضغوطات النفسية.
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وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

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برج الدلو.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : تلفت نظر الكراش

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد يزور الأصدقاء منزلك، وقد تجد الضغائن تتلاشى مع بعض الأشخاص الذين يحسدونك، حقق أقصى استفادة من وضعك المالي من خلال اصطحاب شريكك في بعض النزهات والإقامة في فندق 5 نجوم.

توقعات برج الدلو مهنيا

من المحتمل أن تحصل على مكافأة ويتم ترقيتك لعملك الجاد وإنتاجيتك الفعالة، قد تستمتع بالعمل في مكان عملك، وقد تُعرض عليك مزايا وتتمتع بالتوازن بين العمل والحياة.

توقعات برج الدلو صحيا

ابق في المنزل واسترخ إذا وجدت أن صحتك تتدهور، انتبه لصحتك وقم بزيارة الطبيب، اذهب لإجراء فحوصات القلب للحفاظ على صحة قلبك.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يكون حبيبك يعاني من تقلبات مزاجية اليوم، قد يؤدي هذا في أي صراع إلى انهيار علاقتك.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

انتبه إلى نفقاتك وتجنب الوقوع في فخ التبذير، قد تحصل على زيادة في الراتب، لذلك عليك توفير هذا المال للاحتمالات. 

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