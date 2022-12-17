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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني : مصر لديها عدد كبير من الفنادق الأثرية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الفنادق الأثرية فى مصر لها تاريخ، ولها بصمات وشهدت أحداث كثيرة ، موضحًا أنه لا يستطيع أحد بيع تلك الفنادق الأثرية ذات التاريخ القديم.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر بها عدد كبير من الفنادق الأثرية التى لها عائد كبير على الدولة والاقتصاد.


وأشار إلى أنه من الممكن أن يسند فندق آثري لأحد الشركات، ويكون هناك استثمار، و تحقيق مكاسب للجميع.
ولفت إلى أن هناك اعتراض على تأسيس شركة قابضة لقيادة الفنادق الأثرية، وقال إن " مفيش حد يقدر بيع فندق آثري، لآن ده تاريخ بلد".

فندق آثري السياحة مجلس النواب الفنادق

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