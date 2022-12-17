وزير الاقتصاد الايطالي: احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لـ أسعار الفائدة "مثير للقلق"

قال وزير الاقتصاد الأوروبي يوم السبت إن احتمال رفع أسعار الفائدة لاحقًا من قبل البنك المركزي الأوروبي يثير القلق بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا.

وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي متحدثًا في حدث في روما: 'لقد استفدنا كدولة لعدة سنوات من وضع ملائم ، مع أسعار فائدة قريبة من الصفر أو أقل منه ، وهذا يتغير الآن'.

رفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه بدد الآمال بأن مثل هذه الارتفاعات تقترب من نهايتها ، محذرًا بدلاً من المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

انتقد وزراء الحكومة الإيطالية اليمينية البنك المركزي الأوروبي ، الأمر الذي زاد الضغط المالي على واحدة من أكثر دول منطقة اليورو مديونية.

ووصف نائب رئيس الوزراء وزعيم العصبة ماتيو سالفيني سلوك البنك المركزي الأوروبي بأنه 'غير معقول ومحير ومثير للقلق' ، بينما قال وزير الدفاع جويدو كروسيتو إن هذه الخطوة تخاطر بمساعدة روسيا على تقويض التضامن الغربي مع أوكرانيا.