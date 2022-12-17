خبير أمن معلومات: الخدمات الرقمية ستقضي على الفساد |فيديو

قال الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة الفيوم، إن مشروع تبطين الترع يستهدف 20 ألف كيلو متر بمختلف المحافظات.

وأضاف "جابر"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن دول العالم بما فيهم مصر، لديها أزمة فيما يتعلق بالمخصصات المائية.

وتابع، أن لهذا السبب اتجهت الدولة المصرية لوضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية بشكل عام، تتضمن ثلاث مسارات هم الترشيد والتحلية والمعالجة.



قال المهندس أحمد طارق، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، إن الهدف في الفترة المقبلة، أن تكون مصر في 2030 بدون معاملات ورقية، وتتحول كلها إلى رقمية.

وأضاف "طارق"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التوسع في التحول الرقمي سيقضي على الفساد بكل أنواعه.

وتابع، أن التحول الرقمي سيحقق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات، وتشجيع الاستثمار.

