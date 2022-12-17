عقب برونزية المونديال.. مودريتش يحسم موقفه من الاعتزال

أكد قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا مودريتش، أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية.

جاء ذلك عقب فوز منتخب بلاده بالمركز الثالث في موندايل قطر 2022 على حساب المنتخب المغربي 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

وعن سؤاله حول مسيرته الدولية، قال لوكا مودريتش في تصريحات للتلفزيون الكرواتي: “هذه هي الخطة لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دوري الأمم وبعد ذلك سنرى ما سنفعله أريد أن أبقي من أجل دوري الأمم”.

وتوج منتخب كرواتيا ببرونزية مونديال قطر 2022، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على استاد خليفة الدولي.

هدف كرواتيا الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق يوسكو جفارديول بضربة رأسية رائعة.

ورد المغرب جاء سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق أشرف داري بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها حكيم زياش من الجهة اليمنى.

وانقلبت السيطرة بعد ذلك لمنتخب المغرب، الذي كاد أن يسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة 28، عندما تبادل حكيمي الكرة مع زياش، ليقتحم دفاعات كرواتيا من الجهة اليمنى، ويرسل كرة عرضية لكنها مرت من فوق رأس يوسف النصيري