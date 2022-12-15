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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل استحق المغرب ركلتي جزاء أمام فرنسا؟ خبير تحكيمي يصدم الجميع

المغرب وفرنسا
المغرب وفرنسا

كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور، عن خطأين فادحين للحكم المكسيكي راموس الذي أدار مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 تسببا في تغيير سير ونتيجة المواجهة.

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وقال الغندور عبر بي أن سبورتس: «الحكم المكسيكي تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمصلحة منتخب المغرب في مواجهة فرنسا».

وأوضح: «في اللعبة التي حصل خلالها بوفال على إنذار هناك تدخل واضح من هيرناندز في قدمه واللعبة تستحق ركلة جزاء للمغرب».

وأكمل: «حالة شد واضحة وسقوط للاعب منتخب المغرب داخل منطقة الجزاء خلال تنفيذ كرة ثابتة ومن وجهة نظري أنها كانت تستحق العودة لتقنية الفار واحتساب ركلة الجزاء، وهو أمر شاهدناه في المونديال الحالي».

وخسر منتخب المغرب على يد نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في نصف نهائي مونديال قطر ،لتلعب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 مساء الأحد المقبل.

جمال الغندور مباراة المغرب وفرنسا كأس العالم 2022 بوفال فرنسا ضد الأرجنتين نهائي كأس العالم

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