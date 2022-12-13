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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

محمد صلاح مباراة
محمد صلاح مباراة مصر والمغرب

ردّ ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، على المنتقدين لمحمد صلاح على عدم تهنئته المغرب على إنجازه التاريخي ببلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 بقطر.

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ولم يوجه محمد صلاح أي تهنئة للمغرب، خلال مشواره على مدار البطولة، بعدما تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ المربع الذهبي من كأس العالم.

وتساءل ضياء السيد، خلال لقاء مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، قائلًا: "لماذا لا ينتقدونهم عندما لا يصوتون لمحمد صلاح في تصويت البالون دور؟"، مضيفًا "العرب في تصويت البالون دور يعطونه صفرًا".

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وحول مدى عدم متابعة صلاح لمباريات البطولة، خصوصًا أنه نشر في إحدى المرات متابعته لمباراة طائرة السيدات، أجاب ضياء السيد قائلًا: "لا أعرف فلم أتحدث مع محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة لأعرف إذا كان يتابع المباريات من عدمه، لكنه بالتأكيد يتابع المونديال".

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