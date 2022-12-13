مهاجم سنغالي على رادار الأهلي في يناير .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي معروض عليه لاعب سنغالي يلعب مع أحد الأندية التونسية، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر سيحدد موقف النادي من ضمه في الميركاتو الشتوي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "السنغالي برنارد باباكار فاي مهاجم فريق المستقبل التونسي دائرة اهتمامات مسئولو الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير القادم لتدعيم الهجوم".

وأضاف: "لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عرضت على كولر التعاقد مع مهاجم المستقبل الرياضي التونسي التعاقد معه وقيده تحت السن لأنه يبلغ من العمر 19 عاماً ويعد هداف منتخب السنغال للشباب".

وأكد: "كولر طلب مشاهدة عدة مباريات للاعب، قبل ضمه للنادي الأهلي أو صرف النظر عن الصفقة".