أم بالدقهلية تستغيث: ابني يحتاج زراعة قوقعة.. أرجوكم انقذوا عمر

يعانى الطفل عمر ذو العامين من فقدان السمع، حيث فقد السمع وهو في عمر عام ويحتاج الى زراعن قوقعن والتي تبلغ قيمتها المادية حوالي 250,000 جنيه.

قالت والدة الطفل عمر من قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لـ"صدى البلد": "عمر كان مولود طبيعي مكنش بيعاني من أي مشاكل ولكن بعد ولادته بعدة أشهر بدأت أحس أن في حاجة غريبة، ننادى عليه مش بيبص ناحيتنا، ما فيش اي حاجه تدل على انه بياخذ باله، شكيت وكشفت عليه عند كم دكتور مخ وأعصاب وأنف وأذن، وأكثر من دكتور قالوا لي إن سمعه ضعيف وطبعا طلبوا مننا انه يركب سماعات.. السماعات غالية واستلفنا علشان نجمع مبلغ 20,000 جنيه عشان نجيب له سماعات وللأسف السماعات ما جبتش اي نتيجه وفقد السمع ومبقاش بيسمع خالص رغم ان اخواته طبيعين".

وأضافت: "عمر طول اليوم عصبى وبيعيط، أنا مش قادر أعمل له حاجة احنا ظروفنا على قدنا والعملية اللي محتاج ليها زراعة قوقعة، وآخر دكتور كنا عنده قال لازم يزرع قوقعة لأنه فقد السمع، وكل اللي انا بتمناه أنه يعمل العملية وبناشد رئيس السيسي ورئيس الوزراء والمسئولين في الدولة إنهم يقفوا مع عمر ويرحموه من العذاب اللي هو فيه لأنه طول اليوم بيبكي وحالته مدمرة واحنا مدمرين معاه.. أرجوكم انقذوا عمر".

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