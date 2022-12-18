القصة الكاملة للعثور على جثة طفلة في سطح منزلها بأسوان

شهدت منطقة نجع العرب التابعة لمركز دراو شمال أسوان واقعة العثور على جثة طفلة 5 سنوات ملقاة أعلى سطح منزلها في ظروف غامضة .

ترجع تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة المأساوية إلى أن أسرة الطفلة قامت بإبلاغ الجهات المعنية عن اختفاء وتغيب الطفلة صاحبة الـ 5 سنوات منذ صباح السبت، وأنها فقدت طريق العودة إلى المنزل بمنطقة نجع العرب التابعة إلى مركز دراو شمال أسوان، ولكن عقب مرور عدة ساعات تمكن الأهالي من العثور على جثتها ملقاة أعلى سطح منزلها.

وفاة طفلة

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل وقوع الحادث وذلك من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث ومعرفة الأسباب التي تسببت في وفاة تلك الطفلة ، فيما توجهت سيارات الإسعاف لنقل جثة الطفلة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي للكشف عن سبب وفاتها الحقيقي.

وهناك من الأهالى من قال إنه شاهد الطفلة في الصباح بجوار منزلها، وتوقع الأهالى وأفراد الأسرة أن الطفلة تاهت عن المنزل، وأخذ الجميع يبحث معهم عن الطفلة ، وتم إبلاغ الجهات والأجهزة المختصة، ولكن كانت المفاجأة أنه تم العثور على الطفلة بعد ساعات ملقاة أعلى سطح منزلها جثة هامدة.

حالة حزن

وعمت المنطقة حالة من الحزن والآسى على مصرع هذه الطفلة التى توفت في ظروف غامضة، ولهذا تقوم الجهات المتخصة بإجراءاتها اللازمة للتعرف على ملابسات الواقعة، والتعرف على أسباب وفاة الطفلة .