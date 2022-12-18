عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة للعثور على جثة طفلة في سطح منزلها بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

شهدت منطقة نجع العرب التابعة لمركز دراو شمال أسوان واقعة العثور على جثة طفلة 5 سنوات ملقاة أعلى سطح منزلها في ظروف غامضة .

ترجع تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة المأساوية إلى أن أسرة الطفلة قامت بإبلاغ الجهات المعنية عن اختفاء وتغيب الطفلة صاحبة الـ 5 سنوات منذ صباح السبت، وأنها فقدت طريق العودة إلى المنزل بمنطقة نجع العرب التابعة إلى مركز دراو شمال أسوان، ولكن عقب مرور عدة ساعات تمكن الأهالي من العثور على جثتها ملقاة أعلى سطح منزلها.

سلاسل الخير لمؤسسة أبو العينين تواصل أعمالها الإنسانية بقرى أسوان

تمريض أسوان توضح تفاصيل شكوى طالبة بسبب رسوبها بالفرقة الثالثة

وفاة طفلة

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل وقوع الحادث وذلك من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث ومعرفة الأسباب التي تسببت في وفاة تلك الطفلة ، فيما توجهت سيارات الإسعاف لنقل جثة الطفلة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي للكشف عن سبب وفاتها الحقيقي.

وهناك من الأهالى من قال إنه شاهد الطفلة في الصباح بجوار منزلها، وتوقع الأهالى وأفراد الأسرة أن الطفلة تاهت عن المنزل، وأخذ الجميع يبحث معهم عن الطفلة ، وتم إبلاغ الجهات والأجهزة المختصة، ولكن كانت المفاجأة أنه تم العثور على الطفلة بعد ساعات ملقاة أعلى سطح منزلها جثة هامدة.

توجيهات من محافظ أسوان بمتابعة جهود السيطرة على الأسواق وتنفيذ المشروعات الجارية

جامعة أسوان تطلق موقعا جديدا للدخول لمسابقة التصنيف الدولى

حالة حزن

وعمت المنطقة حالة من الحزن والآسى على مصرع هذه الطفلة التى توفت في ظروف غامضة، ولهذا تقوم الجهات المتخصة بإجراءاتها اللازمة للتعرف على ملابسات الواقعة، والتعرف على أسباب وفاة الطفلة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

موضوعات متعلقة

سلاسل الخير لمؤسسة أبو العينين تواصل أعمالها الإنسانية بقرى أسوان

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية: واشنطن منعت أوكرانيا من اغتيال رئيس أركان الجيش الروسي

خلافات أسرية.. شاب ينهي حياة شقيقه بالمقص بطنطا

الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب التوأمان الآن.. شاهد الظاهرة البديعة

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 18-12-2022

علي جمعة يكشف عن شكل عرش الرحمن وصفات من يستظلون به يوم القيامة

ناقدة رياضية: منتخب المغرب نجح في وضع اسمه وسط عمالقة وكبار المنتخبات العالمية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

أهمها رقم 3.. أكلات تحد من الجلطات القلبية

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ