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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيهات من محافظ أسوان بمتابعة جهود السيطرة على الأسواق وتنفيذ المشروعات الجارية

جولة ميدانية للسكرتير
جولة ميدانية للسكرتير العام بأسوان بمدينة أبوسمبل السياحية

قام اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام لمحافظة أسوان، بزيارة لمدينة أبو سمبل السياحية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بالمتابعة الميدانية لجهود السيطرة على الأسواق، بجانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية.

ورافق السكرتير العام خلال الزيارة، سيد سعدى رئيس مدينة أبوسمبل حيث شملت مشروع إحلال وتجديد مستشفى التكامل، والتي تم الإنتهاء منها بالكامل، وجارى تجهيزها وإطلاق التيار الكهربائى بها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تضم 12 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية 12.3 مليار جنيه.

 

 

ضبط الأسواق

جولة ميدانية للسكرتير العام بأسوان بمدينة أبوسمبل السياحية 

وأكد سيد سعدى رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، بأن جولة السكرتير العام تضمنت أيضاً تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى إعتمادات 15،5 مليون جنيه تشمل إنشاء موقف السيرفيس الجديد وأعمال التكاسى، والتطوير والتجميل لمداخل المدينة .

كما تم تفقد مشروعات الخطة السياحية بإعتمادات 24 مليون جنيه منها إنشاء الممشى السياحى، ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول 6.5 كم، علاوة على تفقد مرسى العبارات النيلية الذى يربط حركة التجارة الدولية، وتنقل الركاب بين غرب وشرق بحيرة ناصر عبر الشاحنات والأتوبيسات المتجة من وإلى مصر والسودان من خلال ميناء قسطل البرى حيث جارى دراسة إنشاء مرسى جديد لإستيعاب الحركة التجارية المتنامية تجاه الأسواق الإفريقية.

 واختتم السكرتير العام جولته بتفقد المجمع الإستهلاكى لشركة المصرية والمخازن التابعة لوزارة التموين للإطمئنان على توافر السلع الأساسية والغذائية بكميات كبيرة، فضلاً عن عدد من المحال والسوبر ماركت، تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان  بتكثيف المتابعة الميدانية بالأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بإعلان الأسعار وثباتها بصورة واضحة على السلع، وبما يتناسب مع الظروف لمعيشية لأهالى مدينة أبوسمبل السياحية والقرى التابعة لها حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين من خلال غلق المنافذ والمحال المخالفة .

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هذا وكانت نشرت محافظة أسوان، انفوجراف عن حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان، بعد الإنتهاء من 516 مشروعا فى كافة قطاعات العمل العام.

وذكرت محافظة أسوان أنه جار العمل فى 682 مشروعا ، مع تنفيذ 233 قافلة طبية مجانية ، استفاد منها حوالى 400 ألف مواطن ومواطنة ، بجانب تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية ، وأيضاً تنفيذ 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت حوالى 58 ألف مواطن.

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