مضمونة .. أسهل طريقة لـ عمل المش الفلاحي في البيت

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المش في البيت باسهل الطرق وبطريقة مضمونة إليك المقادير



المقادير لعمل المش في البيت



كيلو جبنة قريش

كوب ملح

معلقتين خميرة مش بنشتريها من السوبر ماركت او نستلفها من اي حد عندة مش وممكن الاستغناء عنها اذا معرفتيش تصرفي وتجبيها

معلقتين كركم

ونص كوب عسل اسود

وكيلو لبن

شطه حمرا



الطريقة لعمل المش فى البيت



نضع الجبنة في مصفي ونضيف عليها الملح لمدة خمس ساعات وتصفي .

يغلي اللبن ويترك ليبرد.

يضاف عليه باقي المكونات العسل والكركم وخميرة المش ومعلقة كبيرة شطه حمرا ويقلب بشكل جيد .

توضع الجبنة في برطمان جاف يضاف ويصب عليها مياه تصية الجبنة و يضاف اللبن بباقي المكونات ويغلق البرطمان بإحكام و يرج لمزج جميع المكونات مع بعضها البعض نفتح و نضيف القليل من الشطه الحمرا علي الوجهة لمنع تكون الدود .

نقفله جيدا ويترك لمدة خمس ايام دون فتح مع رج البرطمان كل يومين وبعد ذلك يحفظ فى الثلاجة .