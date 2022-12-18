بنك عملاق يستعد للاستغناء عن 8٪ من موظفيه.. تفاصيل

يخطط البنك الاستثماري الكبير “جولدمان ساكس” للاستغناء عن ما يصل إلى 8٪ من موظفيه لأنه يستعد لبيئة أكثر صرامة العام المقبل، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الوضع.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، ستؤثر عمليات التسريح على كل قسم من أقسام البنك ومن المرجح أن تحدث في يناير، وفقًا للشخص الذي رفض الكشف عن هويته متحدثًا عن قرارات شؤون الموظفين.

يأتي هذه قبل المؤتمر القادم لمساهمي بنك جولدمان حيث من المتوقع أن تقدم الإدارة أهداف الأداء.

وعادةً ما يدفع البنك الاستثماري الذي يتخذ من نيويورك مقراً له مكافآت في يناير، ومن الممكن أن تكون عمليات التسريح وسيلة للحفاظ على دولارات المكافآت للموظفين المتبقين.

وتتكيف وول ستريت مع بيئة إيرادات منخفضة هذا العام بعد طفرة استمرت عامين في الصفقات والتعيينات المتقطعة.

وكانت “جولدمان” أول شركة كبرى تخفض وظائفها في سبتمبر، وهي عملية إعدام ضحلة نسبيًا لم تؤثر إلا على بضع مئات من الموظفين. تبع ذلك تخفيضات متواضعة مماثلة في سيتي جروب وباركليز، على الرغم من مورجان ستانلي.

وكما خفضت سي إن بي سي حوالي 1600 عامل الأسبوع الماضي.