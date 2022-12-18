أكبر سياسة مناخية في القارة.. الاتحاد الأوروبي يبرم صفقة لتعزيز سوق الكربون

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى اتفاق سياسي لإصلاح سوق الكربون في الكتلة، وخفض انبعاثات تسخين الكوكب بشكل أسرع وفرض تكاليف جديدة لثاني أكسيد الكربون على الوقود المستخدم في النقل البري والمباني اعتبارا من عام 2027.

ويتطلب سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حوالي 10000 محطة طاقة ومصنع شراء تصاريح ثاني أكسيد الكربون، وهو نظام مركزي لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثاته بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

وبموجب الاتفاق الذي اتفق عليه المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيتم إصلاح سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة 62٪ عن مستويات 2005 بحلول عام 2030.

وتتضمن الخطة إزالة 90 مليون ترخيص ثاني أكسيد الكربون من النظام في عام 2024، و27 مليون في 2026 وخفض المعدل الذي ينخفض ​​به الحد الأقصى لتصاريح ثاني أكسيد الكربون في النظام إلى 4.3٪ من 2024-2027 و 4.4٪ من 2028-2030.

ومن عام 2027 فصاعدا، فهذا هو وقت الأزمة حيث قال كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي بيتر ليزي، "يجب على الجميع خفض الانبعاثات بحلول ذلك الوقت أو دفع الكثير"، مضيفا أنه يأمل أن يشجع هذا الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق الاستثمار في الطاقة الخضراء. في الفترة من 2026 إلى 2034، سيقوم الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من تصاريح ثاني أكسيد الكربون المجانية التي يمنحها حاليا للصناعات لحمايتها من المنافسة الأجنبية"، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء هذه التصاريح مع مراحل الاتحاد الأوروبي في تعريفة حدود الكربون المصممة لمنع الشركات المحلية من التقويض من قبل المنافسين في الخارج.

وبعد 30 ساعة من المحادثات التي بدأت يوم الجمعة، وافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على إطلاق سوق جديد للكربون يغطي موردي الوقود الباعث لثاني أكسيد الكربون المستخدم في السيارات والمباني في عام 2027. وبعد أن قاوم المشرعون في الاتحاد الأوروبي إدراج الأسر في المخطط، وافق المفاوضون على عدة تدابير حماية المواطنين من ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون.

وإذا كانت أسعار الوقود مرتفعة في عام 2027 كما هو الحال اليوم، فسيتم تأخير إدخال سوق الكربون حتى عام 2028. وإذا وصل سعر ثاني أكسيد الكربون إلى 45 يورو (47.62 دولارًا أمريكيًا) ، فسيتم إصدار تصاريح ثاني أكسيد الكربون الإضافية في السوق لمحاولة ترويض الأسعار.

وارتفع سعر تصاريح الكربون في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، مدعوما بالتوقع بأن أهداف الانبعاثات الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي ستحد من توريد تصاريح ثاني أكسيد الكربون في المخطط. وأغلق سعر الكربون القياسي في الاتحاد الأوروبي التداول عند حوالي 84 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون يوم الجمعة ، أي ما يقرب من عشرة أضعاف قيمته قبل خمس سنوات.

وسيطلق الاتحاد الأوروبي أيضا صندوقا بقيمة 86.7 مليار يورو لمساعدة المستهلكين والشركات الصغيرة على مواجهة تكاليف ثاني أكسيد الكربون والاستثمار في تجديدات المباني الموفرة للطاقة أو المركبات الكهربائية - بتمويل جزئي من الإيرادات من سوق ثاني أكسيد الكربون الجديد في الاتحاد الأوروبي ، وجزئيًا من قبل الحكومات الوطنية.

لا تزال الصفقة المؤقتة بحاجة إلى اعتماد رسمي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.