48 % من وفيات المصريين بسبب هذا المرض.. والسكريات تضعهم على حافة الإصابة

يعتبر مرض القلب قاتل صامت يستهدف العديد من الفئات العمرية المختلفة، وهو ما نشهدة بين الحين وآخر بوفاة شاب أو طفل بسبب "أمراض القلب"، وتتعدد أسباب "أمراض القلب" لكن يظل أبرزها بحسب منظمة الصحة العالمية، التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار الارتفاع المفرط في ضغط الدم وداء السكري وارتفاع نسبة الشحوم في الدم.

مرض القلب

وقال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، إن نسبة الوفاة بأمراض القلب تمثل 48% في مصر سنويا سواء بذبحة صدرية أو نوبات قلبية.

وأضاف عبد الغفار، أن الصحة قامت بالتنسيق مع المبادرات الرئاسية لمعرفة معدل الوفاة، مؤكدا أهمية المبادرة "في إنقاذ حياة المرضى من الذبحة الصدرية وضرورة التعامل معه في الساعة الأولى من المرض، والتواصل مع المريض عبر الهاتف والتصرف خلال دقائق معدودة".

واختم أن "وزارة الصحة ليست وزارة للمرضى فقط ولكن أيضا للأصحاء، وذلك لما لها من دور تثقيفي وتوعوي في نشر الوعي الصحي لكل الأمراض من خلال قيامها بمبادرات صحية والتوعية من مخاطر بعض الأمراض".

وفي ذلك السياق، شهد الدكتورخالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، واسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، بهدف دعم وتعزيز الخدمات المقدمة لمرضى "الذبحة الصدرية"، ضمن منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك تحت شعار "في كل ثانية حياة".

قال الدكتور جمال سامي، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، أن نسبة وفيات المصريين سنويًا نتيجة الإصابة بأمراض القلب والتي تبلغ الـ"48%" كبيرة جدًا، ويشكل خطورة كبيرة، ولكنة متوقع بسبب العادات الخاطئة التي نمارسها في حياتنا الومية، مشيرًا أن أمراض شرايين القلب هي أكثر الأمراض التي تشكل خطورة وتسبب الوفة.

علاج مرض القلب

وأكد سامي – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأمراض المزمنة أيضًا سبب رئيسي في الإصابة بأمراض القلب، والوزن الزائد أيضًا، فيجب على المواطنين ممارسة الرياضة بشكل يومي أو ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل، فالسكريات خطر حقيقي وينتج عنها الإصابة بأمراض القلب، وهذا لا يعرفة الكثير من الناس، وأيضًا مرض السكر وعدم الإهتمام به عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب، فيجب على المواطنين تقليل أكل السكريات بقدر كبير، لأنها تتحول إلى كوليسترول، ووزن زائد وهذا ما يجعلهم في خطر كبير.

وأضاف سامي، من الممكن أن يتعايش مريض القلب مع المرض في حالة الإكتشاف المبكر، لانه من الممكن أن يتم علاجة عن طريق العقاقير أو الجراحة، فأن الجراحة الأن ليس لها عمر، فمن الممكن أن يخضع مريض يبلغ من العمر 80 عام إلى عملية جراحية وتنجح، دون وجود أي خطورة أن كانت عضلة القلب تعمل بكفائة عالية.

واختتم سامي، أن الأنماط الغذائية الخاطئة مثل تناول السوكريات أو الوجبات السريعة تشكل خطر أكبر من الدهون الصحية، لأن هذه الوجبات تتحول إلى كوليسارول وتعمل على إنسداد شراين القلب بشكل سريع، والتدخين أيضًا بجميع أنواعة سبب رئيسي لأمراض القلب.