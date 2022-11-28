بمكون واحد من رفوف مطبخك يمكنك محاربة أمراض القلب والسكري

فوائد صحية عديدة لتناول ثمرة من البرتقال يوميًا لجسمك والبقاء بصحة جيدة فهو يحافظ على صحة الأمعاء ويساعد على إنقاص الوزن إليك أهم فوائد تناوله وفقا لموقع برايت سايد

1. صحة الأمعاء.

وفقًا لبعض الدراسات ، يمكن أن يساعد تناول البرتقال على الحماية من الجراثيم المعوية. كما أنه يسبب انخفاضًا في الجلوكوز وحساسية الأنسولين و LDL (الكوليسترول الضار). يعمل عصير البرتقال أيضا كمضاد حيوي يعزز نمو بكتيريا الأمعاء

2. إنقاص الوزن.



يعد البرتقال غني بالعناصر الغذائية الأساسية ؛ ويساعد تناول برتقالة واحدة في اليوم على الحصول على 60 سعرًا حراريًا فقط. كما تحتوي الفاكهة أيضًا على 3 جرامات من الألياف ، التي توفر لصحة الأمعاء والحفاظ على نسبة الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

يمكن أن تساعدنا الألياف أيضًا في منحك الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت.



3. صحة القلب والدماغ

توفر برتقالة واحدة متوسطة الحجم المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم للبقاء بصحة جيدة هذا الفيتامين الأساسي هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تلفًا لخلايا الدماغ.

وقد يساعد تناول عصير البرتقال في تحسين بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .