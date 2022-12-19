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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تحت القصف الروسي.. والجيش الأوكراني يُسقط طائرات مسيرة فوق المدينة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حاكم العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، تعرض المدينة إلى قصف روسي بالطائرات المسيرة.

 

وقال كوليبا إن المدينة تحت الهجوم بواسطة الطائرات المسيرة.

 

في سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شهود عيان، بأن انفجارات قوية سُمعت في كييف والمناطق المحيطة بها.

 

هذا وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف، إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد في وقت مبكر اليوم، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ في كييف ما زالت مستمرة.

 

وقالت الإدارة العسكرية في رسالة عبر "تيليجرام": "العدو يهاجم العاصمة بقذائف شاهد [طراز الطائرة الإيرانية المسيرة]. أنظمة الدفاع الجوي تقوم بعملها".

 

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صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

 

وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير الماضي.
 

كييف قصف روسي الطائرات المسيرة أوكرانيا روسيا

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