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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا، ليل الأحد/الاثنين، بما في ذلك العاصمة كييف.

 

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أظهرت البيانات أن التحذير من الغارات الجوية كان ساري المفعول بعد منتصف الليل بقليل في العاصمة الأوكرانية وضواحيها.


كما أشارت خريطة التحذير من الغارات الجوية، إلى أن حالة التأهب الجوي كانت نشطة في مناطق جيتومير، فينيتسيا، تشيركاسي، أوديسا، كيروفوغراد، وميكولاييف وخاركوف.

 

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

 

يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير الماضي.
 

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صفارات الإنذار الغارات الجوية أوكرانيا كييف

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