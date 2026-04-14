إيطاليا تجدد دعمها للبنان .. وتؤكد استمرار مساندة الجيش ودورها في اليونيفيل

أكد رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، مشددًا على مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات الراهنة.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع الوطني اللبنانى اللواء ميشال منسى لبورتولانو، اليوم الثلاثاء، بحضور السفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيللي ووفد عسكري مرافق، حيث جرى عرض شامل للوضع العام في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والسياسية.



وأعرب رئيس أركان الدفاع الإيطالي عن أمله في أن تفضي المفاوضات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة لبنان وشعبه.. مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار مشاركة بلاده في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” حتى انتهاء مهامها.



من جهته، شكر وزير الدفاع الوطني اللبناني، إيطاليا على دعمها المستمر للبنان في المحافل الدولية وعلى الصعيدين الإنساني والعسكري، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدور.. داعيًا الدول الصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان.