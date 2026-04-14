الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

صرخات قبل الكارثة | شاهد عيان يروي اللحظات المروعة في حريق الزاوية الحمراء ويكشف مفاجأة جديدة

حريق هائل
أحمد العيسوي

في مشهد إنساني مؤلم أعاد إلى الأذهان كوارث مماثلة، لقيت 7 فتيات مصرعهن وأُصيب 5 آخرون، إثر حريق هائل اندلع داخل مصنع ومخزن للأحذية بعقار مكون من ثلاثة طوابق في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، مساء الثلاثاء. الحادث لم يترك خلفه فقط ضحايا، بل أثار موجة من التساؤلات حول معايير الأمان داخل المصانع المقامة وسط الكتل السكنية.

ساعات من اللهب.. ومحاولات للسيطرة

اندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل المصنع، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب مدفوعة بمواد سريعة الاشتعال. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث استمرت جهود السيطرة على الحريق نحو ساعتين كاملتين، قبل أن تتمكن من إخماده ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، تولت نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات، فيما أبقت قوات الإطفاء على سيارتين بموقع الحريق تحسبًا لتجدد الاشتعال، مع فصل التيار الكهربائي عن العقار كإجراء احترازي.

شهادات صادمة من قلب الحدث

أحد شهود العيان من أهالي المنطقة روى لـ “صدي البلد” تفاصيل اللحظات الأولى للحريق، مؤكدًا أن صرخات الاستغاثة كانت البداية: “حوالي الساعة 12:30 ظهرًا سمعنا صويت البنات، والدخان كان كثيف جدًا.. الشباب حاولوا يتدخلوا بسرعة واتصلوا بالمطافي، لكن الوقت كان عامل حاسم”.

وأضاف أن تصميم المصنع ساهم في تفاقم الكارثة، مشيرًا إلى أن النوافذ كانت مُغلقة بقضبان حديدية “كأنها سجن”، مما أعاق حركة الفتيات ومنعهن من الهروب، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.
أشار إلى أن الأعداد قد تكون 12 ضحية، خلافاً لما تم تداوله في البداية.

مصانع بلا تراخيص.. خطر يهدد الأرواح

الحادث فتح ملفًا شائكًا يتعلق بانتشار المصانع غير المرخصة داخل المناطق السكنية. وبحسب الشهادات، فإن المصنع لم يكن حاصلًا على التراخيص اللازمة، كما يفتقر إلى أبسط اشتراطات السلامة المهنية.

ويقول أحد السكان: “المنطقة كلها ورش ومصانع تحت البيوت، ومفيش رقابة كفاية.. نفس السيناريو بيتكرر، ومفيش حد بيتعلم”. وأشار إلى حوادث سابقة شهدت خسائر بشرية بسبب ظروف مشابهة، في ظل غياب الرقابة الصارمة.

تحقيقات جارية وقرارات عاجلة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث أجرت معاينة لموقع الحريق، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على أسبابه، كما استمعت إلى أقوال المصابين. وصرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبقى نتائج التحقيقات المرتقبة هي الفيصل في تحديد المسؤوليات، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المتسببين وتشديد الرقابة على هذه المنشآت.

حادث الزاوية الحمراء ليس مجرد رقم جديد يُضاف إلى سجل الحوادث، بل جرس إنذار جديد يدعو إلى إعادة النظر في منظومة السلامة داخل المصانع، خاصة تلك الواقعة وسط المناطق السكنية. وبينما تودع الأسر بناتها بقلوب مكسورة، يبقى الأمل أن تتحول هذه الفاجعة إلى نقطة تحول حقيقية، تمنع تكرار المأساة وتحفظ أرواح الأبرياء.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

تصعيد اقتصادي أمريكي ضد إيران.. تحذيرات لبنوك دولية واقتراب انتهاء مهلة بيع النفط

سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة

لبنان: المحادثات الأولية مع إسرائيل “بناءة”… ونرقب موعد ومكان الجولة الجديدة

خلال اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون

بالصور

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد