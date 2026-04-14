الخارجية الأمريكية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على بدء مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يتفق عليهما الطرفان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق إسرائيل ولبنان على بدء مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يتفق عليهما الطرفان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

علنت وكالة الأنباء اللبنانية عن انتهاء المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قال العميد مروان شربل، وزير الداخلية اللبناني السابق، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليست سابقة في التاريخ، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت محطات تفاوضية متعددة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنها لم تكن في السابق تجري "تحت الضغط أو تحت النار" كما هو الحال اليوم.