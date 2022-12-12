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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل: الاتحاد الأوروبي استنفد مخزوناته العسكرية بعد تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي قدم أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن مخزوناته العسكرية استنفدت، ما أدى إلى القدرات العسكرية الحاسمة لحماية أمنه من "التهديدات عالية المخاطر".

وقال بوريل، في تدوينة على موقع الاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر الأحد "لقد قدمنا ​​أسلحة إلى أوكرانيا، لكننا بذلك أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت. ومع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا، أدركنا أيضًا أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الحاسمة، حتى نتمكن من حماية أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات في القارة الأوروبية نفسها".

وكان بوريل، أعلن الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من إنفاقه الدفاعي بنحو 74 مليار دولار، حتى العام 2025، لتعويض "سنوات من نقص الإنفاق" الناجمة عن الأزمات المالية.

وقال بوريل، في بيان، إنه "علينا تعويض سنوات من نقص الإنفاق وعلينا أن نكون قادرين على التحول من إصلاح الماضي والبدء بالفوز بالمستقبل. للقيام بذلك، سأعلن عن رقم، إجمالي الإنفاق الذي أعلنته الدول الأعضاء ستنمو بمقدار 70 مليار يورو [74 مليار دولار] حتى عام 2025".

وكان بوريل أشار إلى أنه وبعد 10 أشهر من بدء النزاع في أوكرانيا، بات واضحاً أن سلاسل الإمداد ليست فعّالة بما فيه الكفاية، موضحاً أن مخزون الدول الأوروبية من الأسلحة ليس كافياً أيضا.

وأكد بوريل أنه منذ مايو الماضي، تقيّم مجموعة عمل خاصة تابعة للاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء احتياجات الدول فيما يتعلق بشراء الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك عبر التمويل المشترك.

وأردف: "دعونا ممثلي المجمع الصناعي العسكري لتقديم بيانات حول قدرات الإنتاج. علينا أن نساعد في زيادة القدرة الإنتاجية".

ولفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي اتفق مؤخراً على أداة تمويل مشتركة جديدة ستسهل استثمار 500 مليون يورو في الصناعة الدفاعية.
 

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