أوكرانيا تعلن مسئوليتها عن قصف مناطق تحتلها روسيا

أعلنت أوكرانيا، الأحد، مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الصاروخية خلال عطلة نهاية الأسبوع على مراكز قيادة ومخازن في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا.

ولم يحدد البيان الصادر عن مسؤولين عسكريين كبار بالبلاد أهدافاً معينة، لكنه أشار إلى أن الأهداف شملت مهاجع، وأنها تمت بالمدفعية والصواريخ.

غير أن القوات الروسية شنت وابلاً من الهجمات الأحد. وجاء في البيان أنه "لا يزال هناك خطر أن العدو سيشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف البنية التحتية للطاقة الخاصة بنا وكامل مناطق أوكرانيا".

وأعلنت روسيا عن شن أوكرانيا ضربات متعددة بالمدفعية على مدينة مليتوبول الواقعة في الجنوب الشرقي السبت. كما تم استخدام أنظمة الدفاع الجوية الروسية فوق تلك المدينة وكذلك سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم.