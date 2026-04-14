لبنان: المحادثات الأولية مع إسرائيل “بناءة”… ونرقب موعد ومكان الجولة الجديدة

أعلنت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوّض، أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الاجتماع التمهيدي الذي عُقد الثلاثاء بين الجانبين اتسم بـ”البناء”.

وقالت معوّض، في بيان صدر عقب ما وُصف بأنه أول لقاء مباشر بين البلدين منذ عقود، إنها دعت خلال الاجتماع إلى وقف إطلاق النار، وإتاحة عودة النازحين إلى مناطقهم، في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية.

وأضافت السفيرة أنها شددت أيضًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها لبنان نتيجة استمرار التصعيد العسكري، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية باتت تتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضحت أنها جدّدت التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أُعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، معتبرة أن الالتزام بهذا الاتفاق يشكل أساسًا لأي تهدئة مستدامة.

وفي سياق متصل، شددت معوّض على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدة أن أي مسار تفاوضي يجب أن يراعي هذه الثوابت الوطنية.

وأعربت السفيرة اللبنانية عن شكرها للولايات المتحدة على استضافة هذا اللقاء، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة أولية في مسار دبلوماسي لا يزال في بدايته، وسط ترقب لما إذا كان يمكن أن يمهّد لتفاهمات أوسع بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بتهدئة التوتر على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، بعد أشهر من المواجهات العسكرية المتقطعة التي زادت من تعقيد المشهد الإقليمي.