الإشراف العام
أخبار العالم

لبنان: المحادثات الأولية مع إسرائيل “بناءة”… ونرقب موعد ومكان الجولة الجديدة

سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة
أعلنت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوّض، أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الاجتماع التمهيدي الذي عُقد الثلاثاء بين الجانبين اتسم بـ”البناء”.

وقالت معوّض، في بيان صدر عقب ما وُصف بأنه أول لقاء مباشر بين البلدين منذ عقود، إنها دعت خلال الاجتماع إلى وقف إطلاق النار، وإتاحة عودة النازحين إلى مناطقهم، في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية.

وأضافت السفيرة أنها شددت أيضًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها لبنان نتيجة استمرار التصعيد العسكري، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية باتت تتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضحت أنها جدّدت التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أُعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، معتبرة أن الالتزام بهذا الاتفاق يشكل أساسًا لأي تهدئة مستدامة.

وفي سياق متصل، شددت معوّض على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدة أن أي مسار تفاوضي يجب أن يراعي هذه الثوابت الوطنية.

وأعربت السفيرة اللبنانية عن شكرها للولايات المتحدة على استضافة هذا اللقاء، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة أولية في مسار دبلوماسي لا يزال في بدايته، وسط ترقب لما إذا كان يمكن أن يمهّد لتفاهمات أوسع بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بتهدئة التوتر على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، بعد أشهر من المواجهات العسكرية المتقطعة التي زادت من تعقيد المشهد الإقليمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

زينب غريب

زينب غريب ترد علي شائعة إعتزالها الفن.. تفاصيل

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يحقق الفوز أمام زد في الدوري

عبد الرحمن حميد

مفيش صليبي.. الأشعة تطمئن الأهلي على عبد الرحمن حميد

بالصور

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد