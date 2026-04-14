ترامب يدعو لتمديد قانون المراقبة الفيدرالي ويحذر من تداعيات الحرب مع إيران
دعاء جوف الليل لزوال الهموم وتفريج الكروب.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة
الخارجية الأمريكية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على بدء مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يتفق عليهما الطرفان
صرخات قبل الكارثة | شاهد عيان يروي اللحظات المروعة في حريق الزاوية الحمراء ويكشف مفاجأة جديدة
سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق
طهران : نواصل المحادثات مع واشنطن رغم عدم الثقة
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة
محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
ترامب يدعو لتمديد قانون المراقبة الفيدرالي ويحذر من تداعيات الحرب مع إيران

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين إلى دعم تمديد “نظيف” لقانون المراقبة الخارجية المعروف بـ“المادة 702”، مؤكدًا أن استمرار هذا التشريع يعد عنصرًا أساسيًا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك العمليات المرتبطة بإيران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، إن القوات المسلحة الأمريكية “بحاجة ماسة” إلى هذا القانون، مشيرًا إلى أنه كان أحد الأسباب التي ساعدت، بحسب وصفه، في تحقيق “نجاحات كبيرة في ساحات القتال، سواء في فنزويلا أو إيران”.

وأضاف أن مسألة تمديد القانون يجب أن تتم دون تعديلات إضافية، معتبرًا أن أي تعطيل أو تعديل قد يضعف قدرة الولايات المتحدة الاستخباراتية في وقت حساس، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية.

ويُعد قانون “المادة 702” من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أحد أهم أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، حيث يسمح للسلطات بالتقاط اتصالات أشخاص غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى إذن قضائي فردي، وهو ما يجعله محل جدل واسع بين مؤيدي الأمن القومي والمدافعين عن الحريات المدنية.

وحذرت أجهزة الأمن القومي الأمريكية من أن فشل الكونغرس في تمديد القانون قبل موعد انتهائه في 20 أبريل قد يؤدي إلى “فراغ استخباراتي” في وقت بالغ الحساسية، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني.

وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين، فإن بعض شركات الاتصالات التي تتعاون في تنفيذ البرنامج أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها قد توقف تعاونها في حال انتهاء التفويض القانوني، خشية التعرض لمسؤوليات قانونية.

في المقابل، تعارض منظمات حقوقية من مختلف التيارات السياسية استمرار العمل بالقانون بصيغته الحالية، معتبرة أنه يتيح إمكانية الوصول إلى بيانات تتعلق بمواطنين أمريكيين بشكل غير مباشر، دون ضمانات كافية لحماية الخصوصية، ما يثير مخاوف متجددة بشأن حدود المراقبة الحكومية.

ويأتي الجدل في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل الكونغرس حول مستقبل قانون المراقبة، وسط انقسام سياسي حاد بين من يرى فيه ضرورة أمنية لا غنى عنها، ومن يعتبره تهديدًا للحريات الدستورية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران القوات المسلحة الأمريكية فنزويلا الولايات المتحدة

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

إيطاليا

إيطاليا تجدد دعمها للبنان .. وتؤكد استمرار مساندة الجيش ودورها في اليونيفيل

مسئولة أممية

الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن للتدخل للإفراج عن موظفيها المحتجزين رهن الحوثيين

وزير خارجية الكويت

وزير خارجية الكويت يبحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة مع وزيري خارجية باكستان وغانا

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

المزيد