بداية من الأربعاء.. تحذيرات مشددة لمواجهة الطقس البارد

تشهد الأيام المقبلة تقلبات في الحالة الجوية التي تحتاج إلى اهتمام بالصحة واتباع بعض النصائح؛ خاصة لمرضى الحساسية خلال فترة تقلبات الطقس.

1. تجنب النزول إلى الشارع خلال موجات الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى.

2. إغلاق النوافذ في المنزل والتهوية في الصباح

3. في حالة الخروج من المنزل يفضل وضع كمامة أو مناديل على الأنف.

4. استعمال أدوية حساسية الصدر بانتظام والبخاخ الموسع للشعب الهوائية لتجنب حدوث نوبات ربوية.

5. في حالة المعاناة من صعوبة في التنفس الذهاب إلى المستشفى للوضع على جهاز الاستنشاق و التعامل مع الحالات الطارئة

وقد قدم الدكتور هاني الناظر في منشور علي الفيسبوك نصائح مهمة

وقال في منشوره: " الا تنخدعوا من دفئ الجو الذي نعيشه هذه الأيام فمن خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية التي نشرتها الأقمار الصناعية منذ قليل لاحظت ان هناك انخفاض متوقع بإذن الله في درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من يوم الأربعاء لتصبح العظمي حوالي ١٩ درجة مئوية تقريبا اثناء النهار.

وعليه برجاء عدم تخفيف الملابس وادعو الجميع اعتبارا من الأربعاء بتناول الماء قبل الخروج صباحا من المنزل والاكثار من المشروبات الدافئة وضرورة ارتداء الكمامة كبارا واطفالا عند الخروج في الصباح الباكر للوقاية من لفحة البرد التي تتسبب في الرشح ونزلات البرد وبرجاء استخدام الماء الدافئ في الاستحمام او غسيل الشعر او اليدين منعا لجفاف الجلد وانصح أيضا البنات والسيدات بضرورة ترطيب الجلد يوميا بالكريمات المرطبة للحماية من الاثار الضارة للبرودة عليه