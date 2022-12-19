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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايزين نولع الدنيا.. شاهد| تامر حسنى يدعم ويجز

ويجز وتامر حسنى
ويجز وتامر حسنى

حرص الفنان تامر حسنى ، على دعم مغنى الراب ويجز قبل غنائه فى نهائى مونديال قطر 2022 . 

ونشر تامر حسنى ، صورة تجمعه بـ ويجز عبر حسابه بخاصية ستورى على تطبيق انستجرام وكتبت : "ربنا معاك حبيبى عايزين نولع الدنيا ". 

وظهر مغنى الراب المصري ويجز، في فقرة غنائية بين شوطي نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، والتي انتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم التانجو بهدفين نظيفين.

وغنى ويجز أغنية عز العرب والتي كان قد تم طرحها  منذ أيام على السوشيال ميديا ولقيت تفاعلا كبيرا.

وظهر ويجز وهو يرتدي ملابس خليجية متمثلة في العباءة القطرية ، وذلك احتفالا بأول نهائي كأس عالم يقام على أرض عربية .

ويجز وأغنية عز العرب 

وكانت أغنية «عز العرب» لـ ويجز تم طرحها على السوشيال ميديا ولاقت إشادات واسعة من جمهوره، لذا يترقبون موعد حفلة ويجز في نهائي كأس العالم 2022.

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