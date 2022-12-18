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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير أعمال ويجز: فقرته 3 دقائق ونصف بين شوطي نهائي كأس العالم

ويجز
ويجز

كشف عاصم جاد مدير أعمال المطرب ويجز، عن أن ويجز سيغني بين الشوطين في نهائي كأس العالم قطر 2022 وهذه اول مشارك لمطرب مصري في كأس العالم.

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واضاف جاد خلال مداخلة هاتفية على قناة “ ten " اليوم الأحد ,ان ويجز لديه مكانة مختلفة عن المطربين المشاركين في الافتتاح، وباقي المطربين سيشاركون في افتتاح المبارة المجمع.

ونفي عاصم جاد وجود اي مشاكل بين نقابة الموسيقيين و ويجز، مشيرا إلى أن جميع ما قيل عار تماما من الصحة.

وأضاف ان فقرة ويجز ستكون من 3 دقائق ونصف، وهي وقت الاغنية الجديد و ان الاغنية من كلمات وألحانه .

ويجز كأس العالم قطر نقابة الموسيقيين عاصم جاد

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