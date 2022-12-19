رمضان عبدالمعز : الوسطية والاعتدال هما منهج رسول الله |فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الاعتدال والوسطية منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث المنهج الإسلامي يدعو إلى الوسطية في كل أمور الحياة، ولهذا تضمن القرآن الكريم الكثير من الآيات القرآنية التي تشير إلى الوسطية والاعتدال.

المنهج الإسلامي

وأكد رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن من سنن النبي الذي إذا اتبعها العبد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وتتمثل هذه السنة في قول الشهادة "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله" بعد الوضوء للصلاة.

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يواظب على قول دعاء "اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي"، عقب الانتهاء من الوضوء، ولهذا يجب على المسلمين المواظبة على تلك السنن والدعوات.

هذا أعظم أمر فى الكون

دعا الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز الجميع إلى التقرب إلى الله تعالى ، قائلاً: "إن أعظم ما في الكون هو بلوغ محبة الله".

وأضاف عبد المعز ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أمس الأحد ، "محبة الله في اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم".

وتابع: "لا شيء أعظم من محبة ربنا. من بلغ محبة الله فقد نال كل شيء ، ومن لم ينل محبة الله لم ينل شيئًا ، والمؤمنون هم الذين يتبعون الرسول حتى ينالوا حب الخالق تعالى"

واستشهد الداعية الإسلامي بقوله تعالى: (قل إن كنت تحب الله فاتبعني. الله يحبك ويغفر لك ذنوبك والله غفور رحيم. وختم: "ربنا إذا نظر إلى شخص بعين الرضا ، ولو كان كافرا ، يفتح صدره للإسلام ، فتتحول حالته إلى 180 درجة".