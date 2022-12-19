عضو بالشيوخ: الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بطبيب الأسرة

أكد الدكتور محيي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن وحدات الرعاية الطبية الأولية تعد خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية في مصر، لافتا إلي انتشارها وتوزيعها الجيد علي كافة قري ومدن ومحافظات الجمهورية، بأعداد ضخمة.

وطالب حافظ عبر صدى البلد، بضرورة دعم الأطقم الطبية من الناحية المادية فيما يرتبط بمنحهم المزيد من المكافأت والبدلات، حيث يعد ذلك أحد أهم الحوافز التي تسهم في تشجيع هذه الكفاءات علي العمل بشكل عالي الدقة والمهارة، مشيرا إلى أهمية إلحاق وحدات الرعاية الأساسية بالتجهيزات الفنية اللازمة من أجهزة وآلالات وغيرها تمكن الأطباء من إزالة أي نوع من العقبات أمامهم.



اهتمام بطبيب الأسرة

كما نوه عضو مجلس الشيوخ، بأن الفترة القادمة تتطلب اهتمام كبير بطبيب الأسرة والذي يخدم ملايين المواطنين في وحدات الرعاية الطبية الأولية، وذلك بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 27 محافظة.

وأشار محيي حافظ، إلي أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية، هو قرار متوازن لإعادة النظر في آلية عمل ذراع هام جدا للقطاع الصحي إلا وهو وحدات الرعاية الأساسية، أيضا من القرارات الداعمة لوقف هجرة الأطباء، معقبا: “هاجر حوالي 160 ألف طبيب، فهذا نوع من تصدير العمالة ولكن لابد من دعم الكفاءات لعدم خروجها من الوطن”.

وتابع النائب: كما أن الدولة أفسحت المجال للمستثمرين، من أجل الاستثمار في مجال الرعاية الطبية الأولية مما يعود بالنفع علي الصعيد الصحي والاقتصادي في آن واحد.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة مبادرات الصحة العامة، وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس السيسي، على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية، بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة "حياة كريمة"؛ بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها.

ووجه الرئيس، بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه.

كما وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج، وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن، فضلاً عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية، وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.