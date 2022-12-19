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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: معايير موحدة لكافة معامل نقل الدم على مستوى الجمهورية..فيديو

عمليات نقل الدم
عمليات نقل الدم

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك معايير معتمدة في عمليات نقل الدم، مشيرا إلى أن قانون مراكز عمليات نقل الدم سيعمل على مراقبتها.

وقال “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، أنه سيكون هناك معايير موحدة لكافة المعامل نقل الدم على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن تلك المعايير سيتكون وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك فحوصات سيتم إجراؤها على كيس الدم، للتأكد من صلاحيته للاستخدام وقت الاحتياج.

وأشار إلى أن هناك فصائل دم نادرة مثل الـ AB، أو O، وهو ما يتطلب توفيرها وفقا لأي حالات طارئة.


 

الصحة وزارة الصحة نقل الدم المعامل قاعدة بيانات

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