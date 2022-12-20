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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبد العزيز: تنظيم رائع من قطر للمونديال.. وأداء متميز للمنتخبات العربية

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

 علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق،  على مباريات كأس العالم قطر 2022 والذي انتهى بتتويج الأرجنتين بطلا للعالم.

 

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وقال خالد عبد العزيز في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  رأينا تنظيما رائعا لكأس العالم  في قطر ".

وأكمل خالد عبد العزيز:"  سعيد بأن دولة قطر استطاعت استضافة 32 منتخبا مشاركة في كأس العالم بالجماهير ".

وتابع خالد عبد العزيز:"   النسخة الحالية من كأس العالم تمت في منتصف الموسم، وليس في نهايته، وكان اللاعبون في أعلى مستوياتهم البدنية".

وأكمل خالد عبد العزيز :" قطر استطاعت ان تقوم بتكييف استادات المونديال كي تكون درجات الحراة مناسبة بشكل كبير"، مضيفا:" رأينا أداء متميز من المنتخبات العربية ورأينا تألق منتخب المغرب ووصوله للمربع الذهبي ".

خالد عبد العزيز كأس العالم قطر المونديال اخبار التوك شو

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