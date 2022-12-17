عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبد العزيز : مونديال قطر نقل الفريق المغربي لمصاف المنتخبات الكبرى

صدى البلد

كشف وزير الشباب والرياضة الأسبق المهندس خالد عبد العزيز، مونديال قطر 2022 نقل المنتخب المغربي إلي مصاف المنتخبات الكبري.

وأوضح خالد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم"،  المنتخبات العربية قد لا يكون لديها خبرات متراكمة ولكن المنتخب المغربي بالتشكيل الذي ظهرت به خلال البطولة كان جيدا للغاية.

ووجه رسالة لاتحاد الكرة المصري، قائلا:"تشكيل منتخب وطني كبير له آلية عمل معينة من خلال البحث عن نجوم مصريين في مختلف الدوريات الأوربية واعداد قوام أساسي من اللاعبين الواعدين".

وزير الشباب والرياضة اتحاد الكرة منتخب المغرب خالد عبد العزيز اتحاد الكرة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

كان راجع من المدرسة.."محمد" فقد عينه وتعرض لتشوه بالوجه بسبب 300 جنيه| تفاصيل

4 ستات .. لوحات معدنية بأرقام مميزة| تفاصيل وأسعار

أوعي تطلبي الطلاق.. سعاد صالح: الزوجة الثانية مجرد نزوة فقط | فيديو

خزينة الأهلي تنتظر الحصول على 9 ملايين جنيه .. تفاصيل

نجم المغرب: التواجد بين أول 4 منتخبات بكأس العالم أمر يدعو للفخر

متعودة على كدا | نضال الأحمدية تهاجم هيفاء وهبي .. وخايفة من أصالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يستطيع الصيام المتقطع علاج مرض السكري النوع 2

برقم خيالي.. اعرف سعر فستان ميان السيد| مش هتصدق

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

فيديو

بـ 1.4 مليون جنيه.. بيع شاشة تليفزيون بسعر خيالي في مصر| فيديوجراف

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ