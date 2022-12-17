خالد عبد العزيز : مونديال قطر نقل الفريق المغربي لمصاف المنتخبات الكبرى

كشف وزير الشباب والرياضة الأسبق المهندس خالد عبد العزيز، مونديال قطر 2022 نقل المنتخب المغربي إلي مصاف المنتخبات الكبري.

وأوضح خالد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم"، المنتخبات العربية قد لا يكون لديها خبرات متراكمة ولكن المنتخب المغربي بالتشكيل الذي ظهرت به خلال البطولة كان جيدا للغاية.

ووجه رسالة لاتحاد الكرة المصري، قائلا:"تشكيل منتخب وطني كبير له آلية عمل معينة من خلال البحث عن نجوم مصريين في مختلف الدوريات الأوربية واعداد قوام أساسي من اللاعبين الواعدين".