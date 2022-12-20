كيفية إدارة الأزمة وقت الخطر.. التكنولوجيا والتعليم بحلوان تخلي الكلية في 4 دقائق

نفذت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، تجربة ناجحة لإطفاء حريق بوسيلتين مختلفتين وإخلاء الكلية بالكامل فى زمن إخلاء مثالي ٤ دقائق دون إصابات بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين وجميع الطلاب، وتم ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وقيادة وتنظيم الدكتور عبدالله جلال غانم استشاري إطفاء الحرائق والعميد السابق للكلية ومتابعة الدكتور مصطفى علي رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي، أن تجربة الاخلاء كانت ناجحة وانه ينبغي تكرار التجربة من فتره لاخري لتعليم الطلاب والموظفين كيفية الاعتماد علي النفس وكيفيه إدارة الازمة وقت الخطر حفاظا على ارواحهم، أنه تم اختيار فريق من الطلاب لتنفيذ خطة الإخلاء وأنهم آذوا بنجاح باهر، كام انه تم الأشاد بالتجربة ومدي نجاحها وتأثيرها المميز علي الطلاب والموظفين

واعد عميد الكلية خطة مكتوبة لإخلاء الكلية وتم توزعها على الجميع لرفع الوعى بخطوات الاخلاء وأهمية وقت حدوث خطر مثل حدوث حريق او زلزال او انهيار جزء من المبنى والذى يهدد الأرواح وممتلكات الكلية وقد تم الإعلان عن ذلك لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين وجميع الفرق الطلابية.

خطط واشرف على التنفيذ الاستاذ الدكتور عبدالله جلال لإجراء تجربة اطفاء الحريق واخلاء المبنى وقياس كفاءة العملية بالكامل والخروج الآمن من الكلية فورا بعد سماع جرس الإنذار من خلال مخارج الطوارئ طبقا للوحات الاسترشادية الموجودة فى كل الطرقات وعلى أبواب الطوارئ للتوجه الى نقطة التجمع عند المعلن عنها باللوحات الاسترشادية وذلك للحفاظ على الأرواح وممتلكات الكلية.

كما نبه الدكتور عبدالله جلال بعدم التدافع او القفز او الجري تحت اى ظرف ويجب التحرك بخطوة ومعتادة نحو مخارج الطوارئ طبقا للوحات الاسترشادية.

ومن المميز فى هذه التجربة ان طلاب الفرقة الاولى البرنامج التكنولوجي هم من قادوا عملية الاخلاء والاطفاء واسعاف المصابين ، وقد تم تدريب ٣٠طالب من طلاب الفرقة الاولي للبرامج التكنولوجية على قواعد ومحددات عملية الاخلاء واطفاء الحرائق كالتطبيق عملي لمقرر السلامة والصحة المهنية والتي انعكس على فهم وادراك الطلاب عمليا لمفهوم ' السلامة أولا Safety first ' وهو ما يعد انجاز للكلية فى تنفيذ خطة إخلاء كاملة بطلاب عُمر وجودهم فى الكلية حوالى شهرين، هذا وقد اشاد المحكمين واعضاء هيئة التدريس بكفائة تنفيذ خطة الاطفاء والاخلاء وآثنوا عليها وعلى تدريب الطلاب على آداء الخطة.