رشيد مكاوي: أي فريق عربي قادر على تحقيق إنجاز المغرب

أبدى المغربي رشيد مكاوي، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري، سعادة بالغة للانجاز الذي حققه منتخب بلاده خلال النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم.

وقال رشيد مكاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" سعيد جدا بالانجاز الذي حققه المنتخب المغربي، كنت أتمنى بالطبع تحقيق ميدالية، ولكن في النهاية ما تحقق اعجاز بمعنى الكلمة".

وتابع :" اللاعب العربي طموح ويحب التحدي وأي فريق عربي قادر على تحقيق ما وصل اليه المغرب".

على جانب آخر، تحدث عن فوز الاتحاد على سموحة، بالدوري قائلا :" زعيم الثغر يسير في الطريق الصحيح، ونتائج الفريق تحسنت كثيرا عن الفترة الأخيرة".