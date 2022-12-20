عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رشيد مكاوي: أي فريق عربي قادر على تحقيق إنجاز المغرب

المغرب
المغرب

أبدى المغربي رشيد مكاوي، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري، سعادة بالغة للانجاز الذي حققه منتخب بلاده خلال النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم.

txt

أول تعليق من كليان مبابي عقب خسارة كأس العالم 2022

txt

14 رقما قياسيا حققها ميسي خلال بطولة كأس العالم 2022

وقال رشيد مكاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" سعيد جدا بالانجاز الذي حققه المنتخب المغربي، كنت أتمنى بالطبع تحقيق ميدالية، ولكن في النهاية ما تحقق اعجاز بمعنى الكلمة".

وتابع :" اللاعب العربي طموح ويحب التحدي وأي فريق عربي قادر على تحقيق ما وصل اليه المغرب".

txt

كولر يرحب برحيل ثنائي الأهلي ويطلب مهاجما سوبر قبل كأس العالم.. تفاصيل

txt

قرار نهائي من الأهلي بشأن أفشة قبل بداية الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

على جانب آخر، تحدث عن فوز الاتحاد على سموحة، بالدوري قائلا :" زعيم الثغر يسير في الطريق الصحيح، ونتائج الفريق تحسنت كثيرا عن الفترة الأخيرة".

ي رشيد مكاوي الاتحاد السكندري كأس العالم سموحة المنتخب المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل الرضاعة من الببرونة يحصل بها التحريم كالثدي؟ دار الإفتاء ترد

بعد نجاح نسخة قطر.. فيفا يعلن إقامة بطولة كأس العرب كل عامين

الأهلي يوافق على إعارة علي لطفي لضم بديل الشناوي .. تفاصيل

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبدالله السعيد وجونياس

التموين تسمح بتداول الأرز بين المحافظات .. فيديو

مركز معلومات المناخ: الشتاء في مصر تغيرت مواعيده.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ