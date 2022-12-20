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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبدالفتاح: ميسي تفوق على مارادونا بعد التتويج بكأس العالم

ميسي
ميسي

أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن ليونيل ميسي استحق التتويج ببطولة كأس العالم في قطر على حساب منتخب فرنسا بعد تقديم بطولة قوية خلال مشوار راقصي التانجو.

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وقال زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن ليونيل ميسي تفوق على مارادونا بعد التتويج بالمونديال على حساب فرنسا في المباراة النهائية في كأس العالم ".

وتابع:" فوز ميسي ببطولة كأس العالم أفضل تتويجه لمشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين بعدما حقق العديد من الإنجازات الكروية".

زكي عبدالفتاح منتخب مصر ليونيل ميسي كأس العالم منتخب فرنسا

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