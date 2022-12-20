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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل الغرب متخبط بعد نجاح كأس العالم 2022 في قطر؟.. إعلامي يجيب

كأس العالم
كأس العالم

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن معظم البعثات غادرت الدوحة خلال الساعات الماضية بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن الزحام كان كبيرا جدا على المطارين الجديد والقديم.

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وقال الحديدي في رسالته اليومية من الدوحة بعد نهاية كأس العالم 2022 عبر برنامج بوكس تو بوكس : "كانت هناك فرحة عارمة بفوز الأرجنتين، وكرة القدم لعبة عاطفية، ودائمًا هذه اللعبة تحفل بالمفاجآت بسبب الندية والإثارة، دائمًا كرة القدم لديها سيناريوهات مختلفة، ونهائي كأس العالم كان حافلًا باللحظات العاطفية، في وجود ليونيل ميسي".

وأضاف: "قطر أصبحت هادئة اليوم بعد نهاية  كأس العالم 2022، الشوارع ووسائل المواصلات أصبحت فارغة تمامًا، عادت قطر إلى ما قبل المونديال، وهناك مشروعات عملاقة كانت من أجل المونديال، ومنهم مشروع مترو الانفاق على سبيل المثال، ومواعيد تشغيله ستعود إلى ما قبل انطلاقة المونديال، حيث كان يعمل حتى الثالثة صباحا".

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وزاد في حديثه: "تحدثت مع عمرو الشربيني سفير مصر بالدوحة، وأثني على الأداء الإعلامي المصري والتنظيم القطري المميز لبطولة كأس العالم، وأكد لنا أنه شعر بالتأثير الكبير للإعلام المصري في البطولة، وردود الأفعال كانت إيجابية للغاية عند الجميع، كأس العالم انتهى نهاية سعيدة على جميع الأصعدة".

وأكمل الحديدي: "البعض بدأ يتحدث حاليا، كيف ستتعامل قطر بعد المونديال، في ظل البنية التحتية العملاقة التي تم تشييدها للبطولة، فهناك ملاعب سيتم تغيير ملامحها، واستاد لوسيل سيقلل مدرجاته وسيتحول إلى مجمع ترفيهي، فيما سيتم تفكيك ملعب 974، وملاعب أخرى ستتحول إلى مراكز خدمية، كما أن ملاعب البيت والجنوب وأحمد بن علي سيتم تقليل مدرجاتهم أيضا، الملعب الوحيد الذي لن يتم الاقتراب منه هو استاد خليفة".

وتابع حديثه: "ليونيل ميسي دائما لديه علاقات جيدة، وكان هناك تلاحم كبير معه في النهائي من أصدقائه أيضًا، والجماهير الأرجنتينية كانت حاضرة بقوة في المدرجات، ميسي حقق حلم حياته بالتتويج بكأس العالم، وكل المشاعر العربية كانت مع راقصي التانجو وضد الأوروبيين بصفة عامة، أوروبا خسرت جماهيرية كبيرة من العرب خلال المونديال، بسبب قلة ذكاء منقطع النظير منهم".

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وأردف: "كانت هناك انتقادات ضد ليونيل ميسي بسبب ارتداءه (البشت القطري)، ولكن كلها أظهرت حالة غل، وهناك حالة تخبط من جانب الغرب بسبب التنظيم القطري الرائع للبطولة، وكان هناك تواجد عربي مميز، بعض الإعلاميين الأوروبيين يحاولون نشر أخبار كاذبة وادعاءات غير صحيحة حول نجاح المونديال، حتى إنجلترا اعترفت بالأمن والأمان والتعامل الجيد لجماهيرهم في قطر".

واستطرد: "الفيفا هو المسئول عن الملف الإعلامي بالكامل، ولكن قطر وفرت تصريحات أخرى خاصة باللجنة المنظمة، وقامت بتقديم تسهيلات للصحفيين والمصورين، ولابد من الإشادة بهم في ذلك، وكان هناك نظام جيد من الاتحاد الدولي الذين عملوا على توفير كل سبل الراحة في مدرجات الصحفيين، كما يجب الإشادة بالتعامل الأمني أيضًا، الأمر الوحيد الذي كان صعبا هو تكاليف الإقامة كانت عالية جدا".

وختم حديثه قائلا: "البعثة الإعلامية المصرية كانت من أكبر البعثات في البطولة، وقاموا بتقديم عمل مميز يضاهي وسائل الإعلام العالمية، ولكن كلها اجتهادات فردية، كان يجب وجود نظرة مؤسسية أفضل للإعلاميين المصريين، وكان لابد من وجود جهة تدعمهم، سواء اتحاد الكرة ووزارة الرياضة".

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