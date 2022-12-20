جمال علام لمجدي عبدالغني: الدورة الحالية ليست الأخيرة لي برئاسة اتحاد الكرة

روي مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، كواليس حديثه مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة حول ترشحه خلال الدورة القادمة والتواجد على رأس المنظومة الكروية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني خلال برنامجه ملعب البلدوزر:" أن حديثه مع جمال علام كان بشكل ودي، نظرًا لعلاقة الصداقة التى تربطهم ببعض، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لشخص جمال علام ، إلا أنه يري أن جمال علام ليس الشخص الأنسب لرئاسة اتحاد الكرة فى الوقت الحالى.

واستكمل عبد الغني حديثه :" فوجئت عندما سألت جمال علام ، حول ترشحه بعد الدورة الحالية على رئاسة اتحاد الكرة، فقال علام ضاحكًا:" ، مين قالك أنها الدورة الأخيرة لي".