عبدالغني ساخرا من أحمد مجاهد: إنجاز كبير لحضوره جميع مباريات كأس العالم

علق مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بحضوره مباريات بطولة كأس العالم الأخيرة فى قطر.

وكان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق ، أكد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه حضر جميع مباريات بطولة كأس العالم ، حتي فى وجود مباراتين فى نفس التوقيت كان يحضر شوطا فى كل لقاء.

وسخر مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر قناة الشمس، من أحمد مجاهد قائلًا:" إنجاز كبير للكرة المصرية حضور أحمد مجاهد جميع مباريات كأس العالم".