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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم البنك الأهلي يعود لحسابات الزمالك في يناير .. تفاصيل

الزمالك والبنك الاهلي
الزمالك والبنك الاهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي دخل حسابات مسؤولي  نادي الزمالك تمهيداً للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يرغب الزمالك في التعاقد مع أحمد ياسين قبل بداية الموسم ألا أن إدارة البنك الأهلي رفضت رحيل اللاعب لرغبتها في التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل".

وتابع:"وضع مسؤولو الزمالك أحمد ياسين كخيار بديل، تحسبا لفشل المفاوضات مع سموحة السكندري حول قطع إعارة محمود شبابة وعودته للأبيض من مرة أخرى".

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قد أبدى موافقته على عودة محمود شبانة لتدعيم دفاعات الأبيض في الفترة القادمة في ظل إصابة محمود حمدي الونش وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

محمد فاروق أحمد ياسين البنك الاهلي نادي الزمالك سموحة جوسفالدو فيريرا

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