محمد نور: المغربي عز الدين أوناحي لاعب بمواصفات أوروبية

أكد محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق أن عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب خامة جيدة ويستحق اللعب في أكبر الفرق الأوروبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إشادة لويس أنريكي مدرب إسبانيا بإمكانياته الفنية.

وقال محمد نور نجم فريق الاتحاد السكندري السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" عز الدين أوناحي لاعب بمواصفات أوروبية وأتوقع أن ينتقل إلى فرق كبير في أوروبا في الفترة القادمة بعد انتهاء مشاركة المغرب في كأس العالم في قطر".

وتابع :" ياسين بونو قدم بطولة مميزة مع المغرب وهو حارس عملاق يستحق اللعب في أكبر فرق العالم في أوروبا".