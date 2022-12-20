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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

55 مليون دولار إيرادات فيلم الرعب Violent Night بعد طرحه بالسينمات

Violent Night
Violent Night

وصلت إيرادات  فيلم الرعب Violent Night إلى 55 مليونًا و 62 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 2 ديسمبر الجاري.

وحقق الفيلم 27 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، في أسبوع،  وهو من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و52 ثانية.

إيرادات فيلم Violent Night

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Violent Night بين 20 مليونًا و414 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و8 ملايين و66 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور فيلم الرعب Violent Night بعد أن يقتحم فريق من المرتزقة مجمعًا عائليًا ثريًا عشية عيد الميلاد، ويأخذ كل من بداخله كرهائن، ولكن كان الفريق غير مستعد لمقاتل مفاجئ، وهو سانتا كلوز، الذى على وشك توضيح سبب عدم كونه قديسًا.

ويقوم ببطولة فيلم Violent Night كل من ديفيد هاربور، جون ليجويزامو، أليكس هاسل، الكسيس ليدر، إيدي باترسون، بيفرلي دانجيلو، ليا برادي، الكسندر إليوت، بريندان فليتشر، أندريه إريكسن.

Violent Night فيلم الرعب Violent Night

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