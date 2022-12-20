بيني مكارثي: لا توجد مقارنة بين صلاح وهالاند.. ومانشستر سيستمر بدون رونالدو

تحدث نجم جنوب إفريقيا السابق، بيني مكارثي، عن أزمة مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة مع كريستيانو رونالدو، والتي أدت إلى فسخ عقد الأخير.

وأصبح رونالدو بلا نادِ منذ اتخاذ مانشستر يونايتد قرار فسخ عقده بالتراضِ بين الطرفين، في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

وقال بيني مكارثي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" عبر فضائية "الحياة": "حاليًا أنا مدرب في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد ومسؤول عن تدريب المهاجمين، أحاول أن أفعل ما في وسعي لكي يكون مانشستر فريق كبير ويعود بكامل قوته".

وأضاف: "أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد؟ الوضع لم يكن أفضل شيء، والنادي سيكمل مسيرته سواء بوجود رونالدو أو غيابه، والكل كل من في النادي يتمنى التوفيق له، واستكمال مسيرته العظيمة".

وفيما يتعلق بالمقارنة بين نجم ليفربول محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، قال مكارثي: "لا نستطيع أن نقارن بينهما لأن كلا منها يلعب في مركز مختلف، هالاند مهاجم صريح، وصلاح يلعب جناح أيمن لديه واجبات دفاعية أكثر ويهاجم، إنما هالاند يهاجم فقط، الأمر مختلف بين صلاح وهالاند".

وأوضح: "صلاح يقدم مستويات خارقة خاصة أنه يهاجم ويدافع، وهالاند لاعب عظيم، صلاح يقدم مستوى رائع مع ليفربول وعلى صعيد الكرة العالمية، وأتمنى أن يواصل تقديم هذا المستوى".

وعن كأس العالم قطر 2022، قال مكارثي: "هو أفضل نسخة لكأس العالم، شاهدت العديد من نهائيات المونديال ولكن هذا النهائي كان رائعًا، الأرجنتين قدمت مستوى مذهل، المستوى كان رائعًا جدًا".

واستمر: "العالم كله شاهد ميسي ورونالدو في هذا المونديال والكل كان يقارن بين الثنائي، وفي النهاية ميسي حقق اللقب، تتويجه بالمونديال جعله من أفضل اللاعبين في كرة القدم على الاطلاق".

وأخيرًا تحدث مكارثي سريعًا عن النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، حيث قال: "سعدت بزمالته وما زلت على علاقة طيبة به".