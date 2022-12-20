لازم تعتذر.. إبراهيم فايق يوجه رسائل نارية لـ أفشة بسبب جمهور الأهلي

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسائل نارية إلى محمد مجدي «أفشة» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وذلك بعد قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر، بتوقيع غرامة مالية على اللاعب وفقًا للائحة.

وأهدر أفشة، ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع من مباراة فيوتشر لأخيرة في الدوري، حيث تقدم لتسديد الكرة دون استئذان الجهاز الفني وأضاع على الأهلي فرصة الفوز بالمباراة.

كما كتب أفشة، عبر خاصية «ستوري» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «عاملين فيها أشباح.. بلا خيبة».

وقال إبراهيم فايق، لـ أفشة، خلال برنامج «جمهور التالتة» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «خد بالك طبيعة جمهور الأهلي مختلفة تمامًا، جمهور الأهلي هيشيلك على دماغه من فوق، هيرفعك إلى عنان السماء، هيحطك في حتة أنت عمرك ما كنت تتخيلها، الأهلي شعبية وجماهيرية وجمهور في كل حتة، جمهور الأهلي لا بيمشيه لجان إلكترونية ولا إعلام، ولكن وقت ما يحس إن اللاعب أكبر شوية من النادي ومصلحته فوق الأهلي؛ ستكون له وقفة مع اللاعب، جمهور الأهلي عنده، كلمة الأهلي والشعار، أكبر من أي حد، مهما تكون عملت».

وأضاف: «جمهور الأهلي طول الوقت عاوز يشوفك تحت الجناحين بتوع نسر الأهلي، أنت محمي طول الوقت تحت الجناحين بتوع نسر الأهلي، فأنت بتاع الأهلي وبتاع جمهور الأهلي وبتاع إدارة الأهلي، إنك تكون فوق شعار الأهلي أو فوق جناحين نسر الأهلي صعب لا مستحيل، ياما راح فيها ناس».

وتابع: «نصيحتي لـ أفشة في حلين مالهمش تالت بيتعملوا في تلك المواقف مع جمهور الأهلي، الحل الأول التزام الصمت والعمل بدأب وموت نفسك في الملعب، وبما أن الأمور اتصعدت، هناك حلين، أن تعتذر لجمهور الأهلي في بوست على انستجرام اعتذار يليق بمحبة الناس ليك، اعتذار يليق بما يشعر به جمهور الأهلي تجاهك، واعتذار للاعبين والجهاز الفني».

وواصل: «رقم 2 تموت نفسك في الملعب، لو ده محصلش؛ هيفضل هناك حاجز نفسي».