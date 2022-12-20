VIP بـ1500 جنيه.. أسعار تذاكر مسرحية سيدتي الجميلة بعد عرضها بمصر

كشفت الشركة المنتجة لمسرحية سيدتي الجميلة عن عرضها داخل القاهرة يومي 30 و31 ديسمبر الحالي ، تزامناً مع احتفالات رأس السنة .

وتراوحت سعر تذاكر مسرحية سيدتي الجميلة من 350 جنيها لفئة السيلفر ، و750 لفئة الجولد ، فيما بلغ سر تذكرة فئة البلاتنيوم 1000 جنيه ، و1200 جنية لفئة دايموند ، وأخيرا فئة vip والتى تبلغ قيمتها 1500 جنيه.

وكان قد تم العرض الأول لمسرحية سيدتي الجميلة فى السعودية ضمن موسم الرياض ، وتراوحت أسعار تذاكر عرض المسرحية من 150 ريالًا، ما يعادل 982 جنيهًا مصريًا وتصل إلى 500 ريال وهو ما يعادل 3273.39 جنيه بالعُملة المصرية ، فيما تم منع دخول الأطفال الأقل من 9 سنوات .

مسرحية سيدتي الجميلة فى السعودية

مسرحية سيدتي الجميلة فى السعودية

مسرحية سيدتي الجميلة فى السعودية

مسرحية سيدتي الجميلة فى السعودية

ويشارك فى بطولة المسرحية نجوم الكوميديا أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا و علاء مرسي و محسن منصور و ليلي عز العرب و عبير منير وأسامة عبد الله و مصطفي عبد السلام و أحمد علي و هالة السعيد و محمود ميليجي و محمد يسري و جابر فراج رؤية إخراجية جديدة مصطفي حسني والعمل الأصلي للمخرج حسن عبد السلام.

المسرحية قدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتقدم بما يتناسب مع 2022ـ وهى المشروع الذى تتبناه شركة أيمن بهجت قمر لاحياء الكلاسيكيات لكى تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف اثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.