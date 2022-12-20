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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مع دخول فصل الشتاء.. الأرصاد تحذر: أمطار وانخفاض واضح في درجات الحرارة

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

آخر أيام الخريف.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار بعدة مناطق| الطقس غدا


وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد ستشهد من اليوم انخفاض واضح وتدريجي في درجات الحرارة، بفارق درجتين عن الأمس، كما أننا سنتأثر بامتداد منخفض جوي على سطح البحر المتوسط وطبقات الجو العليا.

 

وأضافت أن المنخفض الجوي سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يترتب عليه زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من طقس فترات الليل.

 

وأكملت: سنشعر بانخفاض ملحوظ ليلا، ليصبح الطقس بارد ليلا، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية في الساعات الأخيرة من الليل والأولى من النهار.

أمطار وسحب منخفضة

ونوهت بأنه من التوقع أن نشهد تساقط للأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون خفيفة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

 

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على سطح البحر المتوسط، مما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن طقس الغد سيشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة وتساقط الأمطار.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس اخبار التوك شو

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