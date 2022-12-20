مفاجأة وبتوصية انفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

كشفت تقارير اعلامية عن سعى السويسرى جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " لتغيير موعد اقامة بطولة كأس العالم التى تقام كل 4 أعوام حيث يرغب فى إقامتها كل 3 سنوات.

ونشرت صحيفة " ديلى ميل " الانجليزية أن رئيس فيفا يرغب فى تعديل موعد اقامة بطولة كأس العالم رغبة منه فى الاستمرار فى نمو منافسات كرة القدم بشكل أكبر .

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالية مناقشة هذه التوصية و تنفيذها علي أرض الواقع بعد مونديال 2030 فى ظل رغبة إنفانتينو فى التواجد على رأس الهرم الكروى العالمى " رئاسة الفيفا " لمدة 3 دورات قادمة .

وأوضحت الصحيفة أن التوصية التى أوصى بها رئيس الفيفا قد تلقى معارضة كبيرة من الاتحادات الأوروبية و أمريكا الجنوبية فى الوقت الذى تتوقع فيه تأييد كبير من الاتحادات الافريقية والأسيوية.

