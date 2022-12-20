رئيس الـ فيفا يتحدث عن استضافة مصر لكأس العالم 2030

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " عن إمكانية استضافة مصر والسعودية واليونان لـ بطولة كأس العالم 2030.

وقال إنفانتينو خلال تصريحات لقناة الكأس القطرية : لقد زرت اليونان ومصر وهي بلدان رائعه والقرار سيتم حسه من قبل المجلس في عام 2024 .

وأضاف رئيس الفيفا : بصفتي، اتمني ان يكون عدد المرشحين لاستضافة البطولة، عدد كبير من الدول؛ لان ذلك ينعكس بشكل افضل علي اللعبة، ويجعل الجميع يقدم افضل ما لديه .

وأوضح : نسخه العام الحالي كانت ناجحة والجمهور استمتع بالشرق الأوسط وسنكون سعداء حال العودة الي هنا من جديد لكن لا يمكن حسم ذلك لأنه قرار مجلس الفيفا .

وفي وقت سابق أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رغبة مصر في استضافة بطولة كأس العالم 2030 او 2034 .

وهو ما أكد وزير السياحة السعودي احمد الخطيب ان المملكة تدرس تقديم ملف مشترك مع مصر لاستضافة كأس العالم 2030.