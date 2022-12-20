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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الـ فيفا يتحدث عن استضافة مصر لكأس العالم 2030

رئيس الفيفا : انفانتينو
رئيس الفيفا : انفانتينو

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " عن إمكانية استضافة مصر والسعودية واليونان لـ بطولة كأس العالم 2030.

وقال إنفانتينو خلال تصريحات لقناة الكأس القطرية : لقد زرت اليونان ومصر وهي بلدان رائعه والقرار سيتم حسه من قبل المجلس في عام 2024 .

وأضاف رئيس الفيفا : بصفتي، اتمني ان يكون عدد المرشحين لاستضافة البطولة، عدد كبير من الدول؛ لان ذلك ينعكس بشكل افضل علي اللعبة، ويجعل الجميع يقدم افضل ما لديه .

وأوضح : نسخه العام الحالي كانت ناجحة والجمهور استمتع بالشرق الأوسط وسنكون سعداء حال العودة الي هنا من جديد لكن لا يمكن حسم ذلك لأنه قرار مجلس الفيفا .

وفي وقت سابق أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رغبة مصر في استضافة بطولة كأس العالم 2030 او 2034 .

وهو ما أكد وزير السياحة السعودي احمد الخطيب ان المملكة تدرس تقديم ملف مشترك مع مصر لاستضافة كأس العالم 2030. 

الفيفا مصر مصر والسعودية كاس العالم 2030 كأس العالم

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